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В Рязани расширят территорию кладбища
Таким образом, территории для захоронений хватит до апреля следующего года.

В Рязани расширят территорию кладбища «Богородское-2». Об этом стало известно на публичных слушаниях в среду, 2 сентября.

Согласно проекту, зону неселитебных территорий и зоны делового, общественного и коммерческого назначения переведут в зону кладбищ.

Директор муниципальной спецслужбы по вопросам похоронного дела «Ритуал» Олеся Трушлякова рассказала, что на кладбище «Богородское-1» за год происходит 5,5 тысячи захоронений. Из них две с половиной тысячи — на новых местах. Таким образом, территории для захоронений хватит до апреля следующего года.

Проект по расширению территории кладбища «Богородское-2» потребует минимальных финансовых затрат.

Решение будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».