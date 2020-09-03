В Рязани ПСБ вручил именные стипендии лучшим ученикам школы №8

Во вторник, 1 сентября, в школе №8 на торжественной линейке в честь Дня знаний отличившимся ученикам вручили именные сертификаты на стипендию имени Героя России Романа Соколова. Сертификаты получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты добровольческого и юнармейского движения, Российского движения школьников.
Проект приурочили к 20-летию подвига шестой роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ, в число 90 гвардейцев входил и гвардии капитан Роман Соколов.
С инициативой учредить именные стипендии выступили родители знаменитого
«Руководство ПАО „Промсвязьбанк“ откликнулось на нашу просьбу и поддержало предложение учредить стипендии имени Героя России в год 20-летия подвига шестой роты, в которой служил Роман Соколов. В школе есть
Региональный директор операционного офиса «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Коломиец направила коллективу школы №8 видеоприветствие, в котором поздравила детей с Днем знаний и пожелала новых успехов в учебе, творчестве и спорте.