В Рязани ПСБ вручил именные стипендии лучшим ученикам школы №8

Сертификаты получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты добровольческого и юнармейского движения, Российского движения школьников.

Во вторник, 1 сентября, в школе №8 на торжественной линейке в честь Дня знаний отличившимся ученикам вручили именные сертификаты на стипендию имени Героя России Романа Соколова. Сертификаты получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты добровольческого и юнармейского движения, Российского движения школьников.

Проект приурочили к 20-летию подвига шестой роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ, в число 90 гвардейцев входил и гвардии капитан Роман Соколов.

С инициативой учредить именные стипендии выступили родители знаменитого выпускника школы — Татьяна и Владимир, а также педагогический коллектив. Содействие оказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

«Руководство ПАО „Промсвязьбанк“ откликнулось на нашу просьбу и поддержало предложение учредить стипендии имени Героя России в год 20-летия подвига шестой роты, в которой служил Роман Соколов. В школе есть парта Героя , право сидеть за которой получают лучшие ученики. Стипендии станут наградой для ребят, проявивших себя в различных областях», — отметил член федерального общественного совета партпроекта «Историческая память» Андрей Красов.

Региональный директор операционного офиса «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Коломиец направила коллективу школы №8 видеоприветствие, в котором поздравила детей с Днем знаний и пожелала новых успехов в учебе, творчестве и спорте.