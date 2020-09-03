В Рязани подешевели колбаса и яблоки

Значительно увеличились цены на свежие огурцы и баранину.

За неделю, с 25 по 31 августа, в Рязани подешевели вареная колбаса (на 3,5%) и яблоки (6,3%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Цены также упали на белокочанную капусту (2,7%), свежие помидоры (2,1%), яйца куриные (2%), говядину, кроме бескостного мяса (1,9%), а также лук репчатый (1,3%), морковь (1,1%) и сахар-песок (1,1%).

Значительно увеличились цены на свежие огурцы (6,1%) и баранину, кроме бескостного мяса (5,4%). Незначительно — на творог жирный, картофель, свинину (кроме бескостного мяса).