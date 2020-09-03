В Рязани почтили память погибших во Второй мировой войне

Акция, посвященная 75-летию окончания войны, прошла на площади Победы.

В четверг, 3 сентября, в Рязани почтили память погибших во Второй мировой войне. Акция, посвященная 75-летию окончания войны, прошла на площади Победы.

Вице-губернатор региона Игорь Греков, мэр Елена Сорокина, военнослужащие и ветераны возложили цветы к мемориалу «Монумент Победы».

Память погибших в войне почтили минутой молчания и троекрактным залпом из стрелкового оружия. Почетный караул Рязанского десантного училища торжественно прошел по площади.

Рязанцам напомнили, что в войне погибли 80% всего населения Земли. Она затронула более 60 стран, боевые действия велись на территории 40 государств.