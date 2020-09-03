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В Рязани откроют четвертую клинику «Прайм-стоматологии»
Проект «Прайм. Клиника ортодонтии» запустили 3 сентября на встрече Ассоциации предпринимателей региона.

В Рязани откроют четвертую клинику «Прайм-стоматологии». Проект «Прайм. Клиника ортодонтии» запустили 3 сентября на встрече Ассоциации предпринимателей региона.

Новый филиал появится в центе города по адресу: улица Вокзальная, 37, в здании бывшей химчистки «Лаванда». По словам председателя Ассоциации, директора сети клиник «Прайм-стоматология» Павла Яковлева, открытие планируется в следующем году. Это будет единственная специализированная ортодонтическая клиники в регионе.

Практически все работы по созданию «Прайм. Клиника ортодонтии» будут выполнять участники Ассоциации. Новая клиника позволит создать 115 рабочих мест в городе и даст старт новому благотворительному проекту по бесплатному ортодонтическому лечению детей из многодетных семей.

На встрече отметили, что реализация проекта внесет весомый вклад в формирование кластера медицинского туризма в регионе. Потребность в высококвалифицированном ортодонтическом лечении и территориальная близость клиники к ж/д вокзалам и гостиницам сделает стоматологический туризм в Рязани более привлекательным и удобным, добавили в Ассоциации.