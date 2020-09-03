В Рязани откроют четвертую клинику «Прайм-стоматологии». Проект «Прайм. Клиника ортодонтии» запустили 3 сентября на встрече
Новый филиал появится в центе города по адресу: улица Вокзальная, 37, в здании бывшей химчистки «Лаванда». По словам председателя
Практически все работы по созданию «Прайм. Клиника ортодонтии» будут выполнять участники
На встрече отметили, что реализация проекта внесет весомый вклад в формирование кластера медицинского туризма в регионе. Потребность в высококвалифицированном ортодонтическом лечении и территориальная близость клиники к ж/д вокзалам и гостиницам сделает стоматологический туризм в Рязани более привлекательным и удобным, добавили в