В Рязани откроют четвертую клинику «Прайм-стоматологии»

Проект «Прайм. Клиника ортодонтии» запустили 3 сентября на встрече Ассоциации предпринимателей региона.

В Рязани откроют четвертую клинику «Прайм-стоматологии». Проект «Прайм. Клиника ортодонтии» запустили 3 сентября на встрече Ассоциации предпринимателей региона .

Новый филиал появится в центе города по адресу: улица Вокзальная, 37, в здании бывшей химчистки «Лаванда». По словам председателя Ассоциации , директора сети клиник «Прайм-стоматология» Павла Яковлева, открытие планируется в следующем году. Это будет единственная специализированная ортодонтическая клиники в регионе.

Практически все работы по созданию «Прайм. Клиника ортодонтии» будут выполнять участники Ассоциации . Новая клиника позволит создать 115 рабочих мест в городе и даст старт новому благотворительному проекту по бесплатному ортодонтическому лечению детей из многодетных семей.