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В России предложили ограничить продажу безалкогольного пива
Письмо с предложением отправили главе главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу безалкогольного пива. Он считает, что надо полностью запретить магазинам отпускать этот вид напитков подросткам, сообщает RT.

Хамзаев подчеркнул, что сейчас продажа безалкогольного пива несовершеннолетним в России никак не регламентирована. По его мнению, подростки могут «привыкнуть к пивному вкусу», из-за чего потом пристрастятся к алкоголю.

Султан Хамзаев направил письмо со своей инициативой главе Минздрава Михаилу Мурашко.