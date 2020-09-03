В Михайловском районе пропал 35-летний мужчина

О мужчине ничего неизвестно с 1 сентября.

В поселке Коровинского спиртзавода Михайловского района пропал 35-летний Михаил Коновалов. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязанской области».

О мужчине ничего неизвестно с 1 сентября.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чкрные, глаза карие.

Одежда: телогрейка цвета хаки, коричневая футболка с оранжевыми полосами, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, резиновые сапоги болотного цвета.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800)700-54-52.