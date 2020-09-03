В Калужской области защитят доходы граждан новыми законами

В четверг, 3 сентября, в заксобрании Калужской области на заседании Совета руководителей фракций партии «Единая Россия»
Первый из них призван защитить права граждан, не способных вовремя выплачивать взятые кредиты. Зачастую они оказываются без средств к существованию. Правящая партия предложила законодательно обеспечить неприкосновенность их доходов от списания приставами в размере минимального размера оплаты труда. Теперь в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию, он не может быть ниже величины прожиточного минимума.
Второй законопроект направлен на увеличение доли гарантированной, базовой части зарплаты работников бюджетных организаций по отношению к стимулирующим выплатам.
«Это очень социально значимые темы, достаточно болезненные. У нас есть судебные решения, когда у человека по какой-то причине изымается имущество, и он остается в трудном положении. Что ему делать? Должна быть защита. Что касается зарплаты работников бюджетных организаций социальной сферы, то этот вопрос также поднимается», — отметил председатель областного парламента Виктор Бабурин.
Было отмечено, что нередко гарантированный оклад у бюджетников остается весьма небольшим, а премии и надбавки зависят от руководителя.
«Очень правильно, что президент это заметил и дал такое поручение. Закон надо менять, доля базового, гарантированного оклада должна быть не менее 60-70 процентов», — добавил председатель.
Министерство труда и соцзащиты, образования и науки, судебные приставы, профсоюзы, минэкономразвития региона поддерживают эти законопроекты.
По словам министра труда и соцзащиты Павла Коновалова, законодательное закрепление неприкосновенного минимального дохода на уровне прожиточного минимума позволит поддержать должников и не допустит их перехода в категорию малоимущих.
При этом ведомствами сформулирован ряд уточнений. В частности, необходимо обозначить какой прожиточный минимум будет браться в расчет: на уровне субъекта, или России в целом.
Виктор Бабурин затронул актуальный вопрос о существенной разнице между зарплатой руководителей и сотрудников бюджетных учреждений.
«Вопросы остаются и их очень много. Есть они к зарплате руководителей учреждений. Отклонения очень серьезные. Остается множество лазеек и в итоге зарплата руководителя не вписывается в установленные нами рамки. Поэтому должна быть создана система, которая обеспечивала бы максимальную справедливость. Хочешь повышать себе зарплату — повышай, но вместе со всеми другими членами коллектива», — подытожил он.
Председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова считает, что для справедливого распределения надбавок и премий решение об их выплате должно приниматься не единолично, а коллегиально.
Председатель комитета облпарламента по соцполитике Наталья Логачева в свою очередь добавила, что все категории получающих зарплату из бюджета должны иметь единый критерий определения фиксированной части.
Она призвала обратить внимание и на микрофинансовые организации, в кабалу к которым зачастую попадают незащищенные категории граждан.
Завершая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что все озвученные предложения будут зафиксированы и направлены на федеральный уровень.