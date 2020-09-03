В Калужской области защитят доходы граждан новыми законами

В заксобрании Калужской области на заседании Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» обсудили два социально значимых проекта федеральных законов.

В четверг, 3 сентября, в заксобрании Калужской области на заседании Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» обсудили два социально значимых проекта федеральных законов.

Первый из них призван защитить права граждан, не способных вовремя выплачивать взятые кредиты. Зачастую они оказываются без средств к существованию. Правящая партия предложила законодательно обеспечить неприкосновенность их доходов от списания приставами в размере минимального размера оплаты труда. Теперь в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию, он не может быть ниже величины прожиточного минимума.

Второй законопроект направлен на увеличение доли гарантированной, базовой части зарплаты работников бюджетных организаций по отношению к стимулирующим выплатам.

«Это очень социально значимые темы, достаточно болезненные. У нас есть судебные решения, когда у человека по какой-то причине изымается имущество, и он остается в трудном положении. Что ему делать? Должна быть защита. Что касается зарплаты работников бюджетных организаций социальной сферы, то этот вопрос также поднимается», — отметил председатель областного парламента Виктор Бабурин.

Было отмечено, что нередко гарантированный оклад у бюджетников остается весьма небольшим, а премии и надбавки зависят от руководителя.

«Очень правильно, что президент это заметил и дал такое поручение. Закон надо менять, доля базового, гарантированного оклада должна быть не менее 60-70 процентов», — добавил председатель.

Министерство труда и соцзащиты, образования и науки, судебные приставы, профсоюзы, минэкономразвития региона поддерживают эти законопроекты.

По словам министра труда и соцзащиты Павла Коновалова, законодательное закрепление неприкосновенного минимального дохода на уровне прожиточного минимума позволит поддержать должников и не допустит их перехода в категорию малоимущих.

При этом ведомствами сформулирован ряд уточнений. В частности, необходимо обозначить какой прожиточный минимум будет браться в расчет: на уровне субъекта, или России в целом.

Виктор Бабурин затронул актуальный вопрос о существенной разнице между зарплатой руководителей и сотрудников бюджетных учреждений.

«Вопросы остаются и их очень много. Есть они к зарплате руководителей учреждений. Отклонения очень серьезные. Остается множество лазеек и в итоге зарплата руководителя не вписывается в установленные нами рамки. Поэтому должна быть создана система, которая обеспечивала бы максимальную справедливость. Хочешь повышать себе зарплату — повышай, но вместе со всеми другими членами коллектива», — подытожил он.

Председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова считает, что для справедливого распределения надбавок и премий решение об их выплате должно приниматься не единолично, а коллегиально.

Председатель комитета облпарламента по соцполитике Наталья Логачева в свою очередь добавила, что все категории получающих зарплату из бюджета должны иметь единый критерий определения фиксированной части.

Она призвала обратить внимание и на микрофинансовые организации, в кабалу к которым зачастую попадают незащищенные категории граждан.

Завершая обсуждение, Виктор Бабурин отметил, что все озвученные предложения будут зафиксированы и направлены на федеральный уровень.