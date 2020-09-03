В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога в России. Об этом передает РИА Новости .

Законопроект направили в Госдуму в четверг, 3 сентября. Как пояснили авторы документа, главной несправедливостью транспортного налога является то, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.

Как отметили в сообщении, в результате транспортный налог одинаково платят те, кто за рулем ежедневно, и те, кто редко использует машину. Кроме того, парламентарии пояснили, что водителей напрягает, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же.

Глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин пояснил, что на сегодняшний день имеет место двойное налогообложение собственников, которые платят акциз, заправляя автомобили, и ежегодно отдают транспортный налог.

«Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне», — говорится в сообщении авторов законопроекта.

Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты.

Авторы документа пояснили, что ценообразование на рынке топлива дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев транспортных средств за счет растущего акциза.

«Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии», — отметил Нилов.

Предполагается, что закон может вступить в силу 1 января 2021 года.