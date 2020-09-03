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В Гидрометцентре предупредили о заморозках
Температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов.

В ближайшие дни отрицательные температуры ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что осень уже на ступила на европейской части России, а это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Вильфанд рассказал, что с севера поступают холодные воздушные массы и энергия солнца уменьшается.

Он добавил, что на востоке европейской части России температура понизится до -2 градусов. Аналогичная температура ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.

Также Вильфанд отметил, что заморозки прогнозируются на юге Сибири, в горах Забайкалья, в горных районах Иркутской области (на северо-востоке) и Костромской области.

По словам синоптика, заморозки вызовет антициклон, который формируется над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.