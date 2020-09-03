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В Екатеринбурге завели дело после жестокого избиения собаки
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как мужчина избивает маленькую собачку.

В Екатеринбурге завели дело после жестокого избиения собаки. Об этом сообщает портал e1.ru.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как мужчина избивает маленькую собачку. Та получила множественные травмы.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или до трех лет тюрьмы.

Фото: камеры видеонаблюдения, фонд «ЗООзащита»