Тумчанин чуть не зарубил топором засидевшуюся в гостях подругу жены

Та испугалась и вызвала полицию.

Житель поселка Тума Клепиковского райна чуть не зарубил топором подругу жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 34-летняя женщина из деревни Давыдово приехала в Туму к знакомой, вместе с ней и ее мужем они выпивали. Когда стемнело, хозяйка дома разрешила подруге остаться на ночь. Мужчина был против, однако гостья проигнорировала его мнение.

Разозлившись, хозяин дома взял топор и пригрозил женщине убить ее, если не уйдет. Та испугалась и вызвала полицию.

В отношении тумчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.