Сын экс-главы шацкой ГИБДД обжаловал приговор за смертельное ДТП

Отец погибшей в аварии заявил, что подаст встречную кассацию.

Сын экс-главы шацкой ГИБДД Станислав Сучков обжаловал приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщает сайт районного суда.

Сторона подсудимого подала кассацию на решение областного суда, который ужесточил срок Сучкову. Отец погибшей в аварии Натальи Акишиной заявил, что подаст встречную кассационную жалобу.

Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе столкнулись Volkswagen и «КамАЗ». Виновным сначала назвали водителя грузовика. Позже выяснилось, что в деле подменили улики.

В декабре прошлого года региональный следком сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Обвинение с водителя грузовика сняли, его предъявили Станиславу Сучкову. Во время расследования тот вину не признал.

В декабре 2019 года Сучкову назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения, с компенсацией в 1,2 млн рублей. Позже приговор ужесточили.