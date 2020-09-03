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Суд постановил понизить высотность строящегося здания на улице Николодворянской
Предельная отметка допустимого строительства в этой части областного центра — 10 метров.

Суд постановил понизить высотность строящегося здания на улице Николодворянской. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Истцом выступила Госинспекция по охране объектов культурного наследия региона. Ее представители потребовали привести здание в соответствие с установленными проектом зон охраны памятников истории и культуры.

Предельная отметка допустимого строительства в этой части областного центра — 10 метров, владельцу здания придется снести около 4 метров.