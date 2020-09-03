Сотрудника рязанской колонии осудили за продажу телефонов заключенным

Преступные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области и регионального управления ФСБ России.

Установлена вина бывшего сотрудника одной из рязанских исправительных колоний в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2018 года по май 2019 года сотрудник исправительной колонии пронес на территорию режимного учреждения запрещенные предметы — 7 сотовых телефонов для их последующей реализации осужденным.

Преступные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области и регионального управления ФСБ России.

По результатам судебного рассмотрения подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.