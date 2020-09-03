Рязанский драмтеатр заявил об отмене спектаклей и призвал зрителей покупать билеты

Сдать или обменять билеты можно в кассе театра.

Рязанский драмтеатр заявил об отмене спектаклей. Речь идет о «Чисто женской логике», которую зрители должны были увидеть 6 сентября, и о спектакле «Вышел ангел из тумана», запланированном на 10 сентября.

Показы пришлось отменить из-за того, что на эти даты не удалось продать достаточное количество билетов.

Представители театра призвали рязанцев приходить на представления: «Мы разделяем ваши опасения посещать массовые мероприятия. И все же, просим поддержать нас и приходить в театр. Театр не может существовать без зрителя».

Сдать или обменять билеты можно в кассе театра. Деньги за электронные билеты поступят на карты автоматически.