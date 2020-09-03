«Ростелеком» и «Арт-Центр» организовали в Рязани кинопоказ под открытым небом

Публичный показ фильма «Битва за Севастополь» приурочили ко дню окончания Второй мировой войны.

В среду, 2 сентября, в ЦПКиО прошел кинопоказ под открытым небом. Организаторами мероприятия выступили цифровой провайдер «Ростелеком» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арт-Центр».

Публичный показ фильма «Битва за Севастополь» приурочили ко дню окончания Второй мировой войны. Мероприятие посетили более 100 человек.

«В первую очередь стоит отметить значимость подобных мероприятий, ведь они несут в себе цель напомнить жителям города о таком важном событии, как окончание Второй мировой войны. Сегодня мы вспоминаем, какой высокой ценой обошлось нашей стране участие в войне, и чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений. Это уже не первый кинопоказ, который проводится при поддержке компании „Ростелеком“. В прошлом году мы показывали фильмы в Кремлевском сквере», — прокомментировал Александр Милешкин, директор МБУК «Арт-Центр» Рязани.

По словам Андрея Карташова, директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях, компания регулярно поддерживает подобные проекты.

«В прошлом году горожане смотрели фильмы в кремле, а в этом — в Зеленом театре в парке Горрощи. Надеемся, что и место, и формат мероприятия придется по душе жителям города. Также отмечу, что кинопоказ проводится с использованием нашей мультимедийной платформы Wink, в которой каждый сможет найти контент по душе — любимые военные фильмы, советскую классику, современное отечественное и зарубежное кино и многое другое. Коллекция порадует даже самого искушенного зрителя», — рассказал он.

Wink — цифровое решение «Ростелекома», в котором зритель найдет тематические телеканалы, коллекции мирового кино и сериалов, образовательный контент «Лицей» и аудиокниги «Литрес», трансляции популярных исполнителей и музыкантов, а также уникальный раздел UFC. Wink доступен на любом экране — телевизоре с поддержкой Smart TV, телевизоре с приставкой Wink, устройствах с операционной системой Android и IOS, а также на компьютере или любом другом гаджете. Один аккаунт может быть привязан к пяти устройствам.