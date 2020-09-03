Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Также увеличат частоту воздушного сообщения со Швейцарией.

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, со ссылкой на Правительство передает ТАСС .

Согласно документу, в Египет «Каир» будут отправляться по три рейса в неделю, в ОАЭ (Дубай) — два рейса в неделю, на Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса в неделю.

Кроме того, частоту воздушного сообщения со Швейцарией увеличат с одного до четырех рейсов в неделю.

При этом россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений.