Россия обыграла Сербию в матче Лиги наций

Матч прошел на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве при пустых трибунах.

В четверг, 3 сентября, сборная России по футболу встретилась с Сербией в рамках Лиги наций UEFA. Матч прошел на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве при пустых трибунах.

В первом тайме российские футболисты создали два опасных момента у ворот соперника, но голов не забили. В втором тайме счет открыл капитан команды Артем Дзюба, он забил с пенальти на 48-й минуте. На 69-й минуте отличился защитник Вячестав Караваев.

Серб Александар Митрович обыграл российских защитников на 78-й минуте, но на 89-й минуте Артем Дзюба оформил дубль.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Сборные России и Сербии встретились в 1-м туре Лиги наций. Команды выступают в Лиге B — втором по силе дивизионе турнира. Помимо сборных России и Сербии, в 3-й группе Лиги B также выступят команды Венгрии и Турции.

Во 2-м туре Россия сыграет с Венгрией в гостях. Матч запланирован на 6 сентября.