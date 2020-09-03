Путин наградил рязанцев за спасение погибавших

Соответствующий указ президента опубликовали в четверг, 3 сентября.

Владимир Путин наградил рязанцев за спасение погибавших. Соответствующий указ президента опубликовали в четверг, 3 сентября.

За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях медаль «За спасение погибавших» получили пенсионер Владимир Ивкин и глава фермерского хозяйства в Шиловском районе Валерий Егоров.

Напомним, в мае 2019 года на двух жительниц села Борок напал пьяный мужчина с ножом. На крики односельчанок откликнулся 81-летний Владимир Ивкин вместе с другим соседом Валерием Егоровым. Они задержал нападавшего и вызвал полицейских. Ранее их наградил рязанский губернатор.