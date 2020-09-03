Полиция проверит разграбление некрополя в центре Рязани

Археологи нашли некрополь на улице Новослободской 20 августа.

На улице Новослободской неизвестные разрыли некрополь в центре Рязани. В пресс-службе УМВД по Рязанской области рассказали, что сотрудники полиции выезжали на место 2 сентября.

«В 3 часа дня нам поступил звонок от археологов, которые обнаружили на улице Новослободской, дом 7 строение 1 разрытые части черепа. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что археологи нашли некрополь на улице Новослободской 20 августа. Ученые вызвали полицию и собрали все кости. Однако в земле продолжали находиться другие захоронения.