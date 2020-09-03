Подвал рязанской школы затопило кипятком

На место выезжал заместитель мэра Владимир Бурмистров.

Подвал рязанской школы №16 затопило кипятком. В четверг, 3 сентября, на место выезжал заместитель мэра Владимир Бурмистров, сообщил сайт администрации города.

В подвале находится электрощитовая. По территории школы проходят коммуникации, эксплуатируемые МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани».

Комиссия назвала предварительные причины потопа. В частности, это могли быть засоры канализационной сети, проходящей вблизи тепломагистрали. Также последнее подтопление мог вызвать прорыв на тепловых сетях, проходящих по улице Гагарина.

По мнению специалистов управления энергетики и ЖКХ, потом вызвали нарушения эксплуатации коммуникаций. В частности, тепловые лотки сетей должны быть герметичны, воде в них опадасть не следует. Канализационные сети нужно своевременно обслуживать и обеспечивать их достаточную пропускную способность.

Кроме того, место входа тепловых сетей в здание школы должно быть загерметизировано. Соответствующие поручения дали «РМПТС» и «Водоканалу».