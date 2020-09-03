Под Рязанью ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения продлятся до 1 ноября.

В деревне Раменки Рыбновского района ввели карантин по бешенству животных. Постановление правительства Рязанской области официально опубликовали в четверг, 3 сентября.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 1 ноября.