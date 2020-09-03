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Около ручья Быстрец сделают новый мост
Ручей в ближайшие дни обещали очистить от крупного мусора, а его берега окосить.

Около ручья Быстрец сделают новый мост. Заняться этим замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров поручил МУП «РМПТС», сообщил сайт мэрии в четверг, 3 сентября.

По мосту местные жители водят детей в школу. Бурмистров распорядился, чтобы Дирекция благоустройства оперативно отремонтировала его и покрасила до того момента, как к работам приступят сотрудники теплосетей: территория, на которой находится мост, считается их охранной зоной.

Заместитель мэра также осмотрел состояние газовой трубы, которая проходит в районе доме №8 на улице Тимуровцев. Он поручил обследовать этот участок и представить информацию для принятия решения.

Ручей в ближайшие дни обещали очистить от крупного мусора, а его берега окосить.