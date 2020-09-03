Общественники запустили горячую линию для контроля за качеством бесплатных завтраков в школах

По поручению президента учеников начальных классов по всей стране должны бесплатно кормить горячей едой.

Общественники запустили горячую линию для контроля за качеством бесплатных завтраков в школах. Проект с 1 сентября ОНФ запустил вместе с Минпросвещения.

По поручению президента учеников начальных классов по всей стране должны бесплатно кормить горячей едой. Все вопросы по этому поводу можно задать по телефону: 8 (800) 200-34-11 .

«Я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу горячую линию и оставлять свои сигналы с претензиями по качеству питания, тому, как организовано питание, хватает ли детям времени поесть, и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и родителей», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелева.

Жалобы передадут в Роспотребнадзор, Минпросвеещения, региональные органы исполнительной власти, а в некоторых случаях — в прокуратуру.

Доклад по итогам работы горячей линии зачитают Владимиру Путину.