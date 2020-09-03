Новое здание сасовской школы начнут строить в этом году — губернатор

Об этом губернатор Николай Любимов заявил 3 сентября на встрече с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.

Новое здание сасовской школы №1 смогут начать строить уже в 2020 году. Об этом губернатор Николай Любимов заявил 3 сентября на встрече с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.

Они обсудили развитие Рязанской области, исполнение национальных проектов, бюджетное планирование, сроки и финансирование строительства школы в Сасове, главного лечебного корпуса областного онкодиспансера.

«Мы получили беспрецедентную поддержку из федерального бюджета по ключевым направлениям — более 4 млрд 276 млн рублей. Это средства на выплаты медикам, помощь малому и среднему бизнесу, на жилищное строительство, бесплатное горячее питание, которое сегодня уже предоставляется школьникам начальных классов нашего региона, — рассказал Любимов. — Действительно, эта поддержка стала огромным подспорьем, она очень помогла нам пройти самый острый период пандемии, достаточно мягко для людей. Не было допущено серьезных сбоев ни в работе социальной сферы, ни в экономике».

По словам главы региона, вопрос о новой школе в Сасове очень важен. «Люди просят о том, чтобы стройка началась как можно раньше. Совместно нам удалось добиться переноса сроков строительства, которые изначально были определены на 2022-2023 годы. Мы сможем начать строить новое здание школы уже в этом году», — сообщил губернатор.

Макаров отметил, что в процессе доработки вопроса о возможности сдвига сроков строительства школы на ближайшее время Рязанская область оперативно сработала. Депутат подчеркнул, что важно организовать общественный и депутатский контроль процесса строительства объекта.