Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» попытался объяснить свою позицию

Шеф «Водоканала» не отрицает рост тарифов на водоснабжение и отведение после подписания концессии.

Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Водоканал» планирует взять в долгосрочную аренду крупный частный инвестор. Называется это мудреным словом «концессия».

Рязанский «Водоканал» — крупное и стратегически важное предприятие, где трудится более тысячи человек. От его слаженной работы зависит бесперебойное снабжение областной столицы качественной водой и безаварийное функционирование канализационных сетей. Частный капитал собирался взять «Водоканал» в концессию еще в 2015 году. На этот раз подготовку к сделке решили сделать максимально публичной. Ее хотят заключить на 49 лет.

Любые частные инвестиции должны окупаться, и шеф «Водоканала» не отрицает рост тарифов на водоснабжение и отведение после подписания концессии примерно на 4% в год.

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