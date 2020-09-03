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Названа компания, отмеченная Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2020»
По экспертной оценке Фонда, права и интересы покупателей в компании максимально защищены в рамках действующего законодательства.

ГК «Капитал-строитель жилья!» по результатам гражданского контроля и по согласованию с министерством строительного комплекса Рязанской области номинирована на награждение Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2020» за достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

В рамках Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» Фонд развития механизмов гражданского контроля проверил жилые комплексы ГК «Капитал». По экспертной оценке Фонда, права и интересы покупателей в компании максимально защищены в рамках действующего законодательства.

Официальный ответ региональных органов власти, осуществляющих надзор долевого строительства, на запрос Фонда подтвердил, что к компании нет претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей.

Напомним, дома ГК «Капитал-строитель жилья!» не раз входили топ лучших новостроек России по версии Единого ресурса застройщиков.