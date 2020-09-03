На рязанского мальчика упал железный контейнер и проломил череп. Врачам удалось спасти ребенка

Пятилетнего мальчика госпитализировали в Рязань на санитарном вертолете.

Рязанские врачи спасли мальчика с переломом основания черепа, тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов. На ребенка в Сасове упал железный контейнер, сообщили в региональном минздраве.

Несчастный случай произошел в конце июля. Пятилетнего мальчика госпитализировали в Рязань на санитарном вертолете. В ведомстве отметили, что благодаря этому удалось выиграть время: на машине от Сасова до Рязани 200 километров, а по воздуху — 140. Кроме того, вертолет летел с большой скоростью — 200 километров в час.

«Для спасения Амира слаженно сработала большая команда: специалисты центра медицины катастроф, врачи Сасовского ММЦ. Кроме того, это был первый в регионе ночной вылет вертолета, его пришлось сажать в темноте на стадион вблизи больницы. Коллеги установили временную световую точку для ориентировки пилотов и включили проблесковые маячки на машинах», — пояснил заведующий травмцентром первого уровня Андрей Карпунин.

Ребенка передали медикам ОДКБ имени Дмитриевой. Его положили в реанимацию: сам дышать мальчик не мог, требовались искусственная вентиляция легких и консервативная терапия отека мозга.

«Необходима строгая система: физиотерапия, массаж, лфк, занятия с психологом по восстановлению высшей нервной деятельности. Трудилась большая группа врачей, и мы победили: примерно через две недели перевели его из реанимации в отделение. В тот момент трудно было представить, насколько успешным будет восстановление: угрозы жизни не было, но предстояло восстановить речь и движение», — прокомментировала ход лечения главврач Инна Лебедева.

Мальчик уже собирает паззлы, вспоминает сказки и смотрит мультфильмы. Его реабилитация пока продолжается.