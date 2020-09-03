На парковке торгового центра обокрали руководителя рязанской фирмы

У него украли 35 тысяч рублей, планшет и личные документы.

В Рязани у 33-летнего местного жителя на парковке строителя супермаркета украли сумку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Руководитель одной из рязанских фирм сообщил, что у него пропала сумка во время посещения супермаркета. В сумке были более 35 тысяч рублей, планшет и личные документы.

На место происшествия приехали оперативники. Выяснилось, что мужчина приобрел товар в строительном супермаркете и на парковке перегрузил вещи из тележки в автомобиль. Отъехав от магазина, рязанец понял, что в машине нет сумки. Он вернулся назад, но не нашел ее на парковке.

«Возможно, мужчина случайно забыл сумку в тележке, а злоумышленник ее похитил», — предположили в полиции.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и увидела того, кто взял сумку. Оказалось, что к краже причастен 60-летний рязанец. Мужчина уже ранее совершал правонарушения.

Его разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ.