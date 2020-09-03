На дягилевском посту ДПС задержали машину с неизвестным мясом

Небезопасную продукцию должны уничтожить.

На посту ДПС «Дягилевский» задержали машину с неизвестным мясом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Автоинспекторы остановили автомобиль, в котором везли 100 килограммов мяса птицы для продажи. Сотрудники ГИБДД вызвали на место специалиста Россельхознадзора, который установил, что на продукции не было маркировки, документы отсутствовали, информация об изготовителе, дате и месте производства, сроке годности — тоже.

Виновное лицо привлекли к ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП, небезопасную продукцию должны уничтожить.