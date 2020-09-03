Минпросвещения попросило регионы не допускать очередей на входе в школы

Ранее в соцсетях стали распространят данные их разных регионов об очередях на входах в школы.

Минпросвещения попросило регионы не допускать очередей на входе в школы при измерении температуры учеников. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил Telegram-канал ведомства «Большая перемена».

В министерстве отметили, что школы «должны принимать детей, а не устраивать измерение температуры на улице». Согласно нормам, измерять температуру следует в просторных помещениях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.

Ранее в соцсетях стали распространят данные их разных регионов об очередях на входах в школы.