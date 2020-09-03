Любимов обсудил с главой Минтранса строительство моста-дублера через Оку

Глава Минтраса оценил важность объекта и обещал посодейстовать в его реализации.

В четверг, 3 сентября, рязанский губернатор Николай Любимов обсудил с главой Минтранса Евгением Дитрихом строительство моста-дублера через Оку. Глава региона рассказал о предпроектной подготовке строительства, сообщил сайт областного правительства.

Любимов отметил, что Рязанская область — один из немногих регионов, в котором есть один мост через достаточно широкую реку. Его построили в 1968 году.

«Новый мост существенно разгрузит наши дороги и улучшит транспортную ситуацию, — подчеркнул губернатор. — Это стратегически значимый объект. Он соединит северную часть субъекта с областным центром, центральной и юго-западной частями региона, обеспечит выход во Владимирскую и Нижегородскую области. Строительство моста также улучшит транспортное сообщение с прилегающими к Рязани населенными пунктами».

В пресс-релизе говорится, что глава Минтраса оценил важность объекта и обещал посодейстовать в его реализации.

На встрече также обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дитрих отметил хорошие темпы и грамотный подход к выполнению дорожных работ в регионе. Он также обратил внимание на важность обеспечения качественной обратной связи с местными жителями.

Любимов пригласил Дитриха на открытие Сасовского обхода, которое запланировали на вторую половину сентября.

«При вашем содействии эти цели было выделено почти полмиллиарда рублей», — напомнил министру глава региона.

Губернатор отчитался, что в этом году благодаря экономии удалось направить рекордное финансирование на муниципальные дороги.

В рамках федерального проекта «Дорожная сеть» заключены контракты по 177 объектам из 182, запланированных на текущий год. Строительно-монтажные работы выполнены более чем на 83%.

Кроме того, участники встречи говорили о реконструкции автодорог в местах пересечения с железнодорожными путепроводами, в частности в областном центре с целью увеличения пропускной способности транспортной системы Рязани, обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта, реконструкции мостов и путепроводов на региональной дорожной сети.