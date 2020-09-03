Любимов и Мутко договорились о создании льготных программ по ипотеке в Рязанской области

ДОМ. РФ предлагает передать Рязанской области земельные участки для бесплатного предоставления многодетным семьям.

В четверг, 3 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с гендиректором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Они договорились о создании новых льготных ипотечных программ на территории Рязанской области.

«Есть потребность удовлетворения спроса среди семей-очередников, тех людей, которые не способны взять ипотечные продукты. Мы готовы к такой работе», — отметил Мутко.

По его словам, важное значение имеет создание возможностей для улучшения жилищных условий многодетных семей.

Также гендиректор ДОМ. РФ выразил готовность к участию в разработке концепции развития городов, которые нуждаются в создании комфортной городской среды.

«Около 14 проектов уже наработаны и они могли бы реализовываться. Я их сегодня передал губернатору. Рязанский регион — перспективный и интересен нам для сотрудничества», — сказал Мутко, добавив, что в ближайшее время планируется подписать соглашение между правительством области и ДОМ.РФ.

«Рязанская область входит в 15 субъектов по объему строительства жилья в стране. Это хороший результат. Конечно, основным драйвером роста выступает ипотека, — рассказал Николай Любимов. — Мы активно решаем жилищный вопрос совместно с ДОМ. РФ в части передачи земельных участков для нужд разных категорий граждан».

Губернатор подчеркнул, что стоит задача максимально пользоваться теми возможностями, которые сейчас есть, чтобы как можно быстрее сделать лучше и комфортнее жизнь людей в Рязанской области.

По словам Мутко, ДОМ. РФ предлагает передать Рязанской области земельные участки для бесплатного предоставления многодетным семьям. Рассматриваются к вовлечению 3 участка общей площадью 5,2 га.