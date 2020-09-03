«Красивые» автономера начнут продавать через Госуслуги

Стоимость броских комбинаций составят от 300 тысяч до 10 миллиона рублей.

С 2022 года «красивые» номера для автомобилей и мотоциклов намерены продавать через портал Госуслуг. Соответствующий проект постановления Минэкономики направило в Правительство, пишет « Комерсант ».

Стоимость броских комбинаций составит от 300 тысяч до 10 миллиона рублей, подсчитало министерство. Доходы от продажи собираются поделить поровну региональные и федеральный бюджеты.

Сообщается, что номера водители смогут получить после аукциона. На первом этапе на Госуслугах можно будет выбрать номер, а затем выкупить право на него.

Самыми дорогими считаются номера с одинаковыми цифрами и буквами (А111АА или С888СС) — от 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и числами из диапазона 100, 200, 300 и далее (А100АА) стартовая цена составит 450 тысяч рублей.

Для мотоциклетных номеров цены ниже. За одинаковый набор букв и чисел 0001, 0002, 0003 и далее (0004ММ) стартовая цена составит 200 тысяч рублей.

За 5 тысяч рублей можно выбрать любой обычный номер.

Сейчас максимальная цена на частных аукционах достигает 18 миллионов рублей, например, за номер У999УУ99.