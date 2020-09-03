Еще 29 рязанцев заразились коронавирусом, один скончался

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 246 случаев заражения.

Еще 29 случаев коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 246 случаев заражения, вылечились 6 312 (16 за сутки), умерли 45 пациентов (1 за сутки).

Еще 32 положительных теста находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 4 995 заразившихся (всего 1 009 995 случаев), выздоровели 5 766 человека (826 935), умерли 114 (17 528).