Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами

У туриста могут возникнуть проблемы, если информацией завладеют мошенники.

Эксперт рассказал о рисках, связанных с посадочными талонами. Его комментарий опубликовал Express .

Специалист объяснил, что путешественники выкладывают в сеть фотографии посадочных талонов, что не рекомендуют делать, поскольку там содержится больше личной информации, чем кажется.

У туриста могут возникнуть проблемы, если информацией завладеют мошенники.

В Центре правительственной связи Великобритании объяснили, что штрих-код можно использовать для раскрыти информации. Благодаря нему можно найти полное имя, дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения, номер места и шестизначный PNR (Passenger Name Record) код, в котором есть сведения доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.

Среди них могут оказаться реквизиты, информация о прокате, бронировании отеля, электронная почта, номер телефона и последние цифры банковской карты. Также с помощью штрих-клда можно получить данные об инвалидности или медицинских проблемах.