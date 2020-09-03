Ефремов признает вину в четверг — адвокат

Заявление сделал защитник артиста Эльман Пашаев.

В четверг, 3 сентября, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер признает вину сегодня. Об этом передает РИА Новости .

Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем стал утверждать, что не помнит, как произошла авария.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он работал в столице курьером. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ефремов в момент ДТП был пьян. В его крови нашли наркотики.