Двоих рязанцев приговорили к 16 и 17 годам тюрьмы за производство наркотиков

Приговор еще не вступил в силу.

Двоих рязанцев приговорили к 16 и 17 годам тюрьмы за производство наркотиков. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщила пресс-служба облсуда.

Летом 2018 года мужчина вместе со знакомым начал производить наркотики и психотропные вещества, чтобы распространять их через «закладки». Осенью к ним присоединился еще один мужчина.

Рязанцы нашли помещение, купили оборудование и наладили незаконное производство. Они сами расфасовывали запрещенные вещества и делали «закладки».

Во время следствия один из злоумышленников признался и активно помогал раскрыть преступление. В декабре его признали виновным по части 5 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 УК и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Двоих оставшихся злоумышленников также признали виновными по этим же статьям. Одному из них назначили 16, а другому 17 лет колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.