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Дальнобойщик из Рязани стал жертвой преступника в Тверской области
Подозреваемого задержали.

Рязанский дальнобойщик стал жертвой преступника в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

46-летний водитель большегруза рассказал полицейским, что на стоянке в Вышневолоцком районе к нему обратился неизвестный с предложением о продаже ноутбука. Когда рязанец передал мужчине деньги, тот скрылся.

Подозреваемого задержали, им оказался 48-летний местный житель. Ранее его уже судили за подобное мошенничество.

По версии оперативников, мужчина причастен как минимум к трем аналогичным эпизодам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.