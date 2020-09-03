Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 03
18°
Пт, 04
19°
Сб, 05
20°
ЦБ USD 75.47 1.61 04/09
ЦБ EUR 89.14 1.4 04/09
Нал. USD 74.55 / 75.65 15:56
Нал. EUR 88.25 / 89.25 15:56
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
25 минут назад
119
Как пойти за грибами и вернуться живым. Отряд «ЛизаАлерт» о горячем се...
Заблудиться могут и новички, и бывалые грибники, которы...
Вчера 17:21
2 369
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 18:58
6 276
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 17:10
4 749
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
ЦБ выпустил памятную монету в честь Рязанской области
Тираж памятной монеты «Рязанская область» — пять миллионов экземпляров.

ЦБ выпустил памятную монету в честь Рязанской области. Она поступит в обращение 7 сентября, сообщила пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Монета номиналом десять рублей стала 48 в серии «Российская Федерация», которая выходит с 2005 года. Для ее чеканки используют сочетание стали с латунным и никелевым гальваническим покрытием.

На оборотной стороне монеты изображен герб Рязанской области, Его основной элемент — золотой щит с изображенным на нем князем-воином.

Тираж памятной монеты «Рязанская область» — пять миллионов экземпляров.

Отмечается, что нумизматы смогут дополнить этим экземпляром коллекцию монет, связанных с Рязанской областью, в которой раньше уже появились Рязанский кремль и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово, Касимов и Ряжск, Есенин, Павлов и Циолковский, а также РРВДКУ имени Маргелова.