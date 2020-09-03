ЦБ выпустил памятную монету в честь Рязанской области

Тираж памятной монеты «Рязанская область» — пять миллионов экземпляров.

ЦБ выпустил памятную монету в честь Рязанской области. Она поступит в обращение 7 сентября, сообщила пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Монета номиналом десять рублей стала 48 в серии «Российская Федерация», которая выходит с 2005 года. Для ее чеканки используют сочетание стали с латунным и никелевым гальваническим покрытием.

На оборотной стороне монеты изображен герб Рязанской области, Его основной элемент — золотой щит с изображенным на нем князем-воином.

Тираж памятной монеты «Рязанская область» — пять миллионов экземпляров.

Отмечается, что нумизматы смогут дополнить этим экземпляром коллекцию монет, связанных с Рязанской областью, в которой раньше уже появились Рязанский кремль и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово, Касимов и Ряжск, Есенин, Павлов и Циолковский, а также РРВДКУ имени Маргелова.