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Биография Есенина от Захара Прилепина признана «Книгой года»
Автор рассуждает, каким поэтом был Есенин.

Произведение Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» стало одним из лучших на национальном конкурсе «Книга года» — 2020.

Как сказано в пресс-релизе, присланным в редакцию: «Номинация Humanitas присуждается книгам, посвященным широкому кругу проблем социальных и гуманитарных областей знаний, включая издания энциклопедического характера. В произведении „Есенин: Обещая встречу впереди“ Захар Прилепин рассказывает о жизни великого поэта, ставя перед читателями неожиданные вопросы».

Автор рассуждает, каким поэтом был Есенин: советским или антисоветским, крестьянским или имажинистским? Кто для него был главным творческим соперником? В книге говорится, была ли у поэта семья и какая? Чем был занят Есенин, проведя полтора года за границей? И, наконец, смерть поэта — самоубийство или убийство?

«Шаг за шагом описывая этапы жизни известного русского поэта, Захар Прилепин по очереди, друг за другом помогает читателю найти ответы на вопросы. Творчество Есенина глубокое и лирическое, навсегда вошедшее в историю русской литературы. Книга „Есенин: Обещая встречу впереди“ стала новый путеводителем по жизни одного из главных поэтов двадцатого столетия», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 24 августа, Захар Прилепин передал в «Есенин-центр» коллекцию артефактов, связанных с поэтом. Коллекция была приобретена по инициативе Прилепина и движения «За правду». Она состоит из прижизненных изданий, есенинских сборников 30-х и 40-х годов, 25 книг на иностранных языках, литературоведческих работ, автографов сестер Есенина и его детей, бюста матери рязанского поэта, журнала «Нива». Ранее стала известна примерная стоимость коллекции.