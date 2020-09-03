Биография Есенина от Захара Прилепина признана «Книгой года»

Автор рассуждает, каким поэтом был Есенин.

Произведение Захара Прилепина «Есенин: Обещая встречу впереди» стало одним из лучших на национальном конкурсе «Книга года» — 2020.

Как сказано в пресс-релизе, присланным в редакцию: «Номинация Humanitas присуждается книгам, посвященным широкому кругу проблем социальных и гуманитарных областей знаний, включая издания энциклопедического характера. В произведении „Есенин: Обещая встречу впереди“ Захар Прилепин рассказывает о жизни великого поэта, ставя перед читателями неожиданные вопросы».

Автор рассуждает, каким поэтом был Есенин: советским или антисоветским, крестьянским или имажинистским? Кто для него был главным творческим соперником? В книге говорится, была ли у поэта семья и какая? Чем был занят Есенин, проведя полтора года за границей? И, наконец, смерть поэта — самоубийство или убийство?

«Шаг за шагом описывая этапы жизни известного русского поэта, Захар Прилепин по очереди, друг за другом помогает читателю найти ответы на вопросы. Творчество Есенина глубокое и лирическое, навсегда вошедшее в историю русской литературы. Книга „Есенин: Обещая встречу впереди“ стала новый путеводителем по жизни одного из главных поэтов двадцатого столетия», — отмечается в пресс-релизе.