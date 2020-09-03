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А что в кино? «Новые мутанты», «Довод» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН.инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский супергеройский фильм «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна стал тринадцатым и последним в киносерии «Люди Икс». Премьеру переносили несколько раз, в том числе и из-за вспышки коронавируса. Наконец-то этой осенью он добрался до больших экранов.

Премьера научно-фантастического боевика «Довод» также трижды откладывалась из-за пандемии. Режиссером фильма выступил Кристофер Нолан, а главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Патиссон и Кеннет Брана.

Российская премьера – фильм ужасов «Вдова» режиссера Ивана Минина. Несмотря на очевидно фантастический сюжет, создатели фильма уверяют, что сценарий основан на реальных событиях, произошедших в Ленинградской области в 2017 году.

Юных зрителей ждет мультипликационная премьера – мультфильм «Сказки Серого Волка», где Волк поведает множество знакомых историй со своей точки зрения.

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