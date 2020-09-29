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Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека.

Во вторник, 29 сентября, операштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека в

  • Рязани 4255 случаев,
  • Рязанском районе — 380,
  • Ряжске — 234,
  • Рыбном — 210,
  • Касимове — 203,
  • Скопине — 200,
  • Сасове — 188,
  • Новомичуринске — 158,
  • Шиловском районе — 149,
  • Рыбновском — 145,
  • Скопинском — 141,
  • Касимовском районе — 130,
  • Клепиковском — 129,
  • Михайловском — 123,
  • Спасском районе — 121,
  • Шилове — 94,
  • Михайлове — 85,
  • Александро-Невском — 71,
  • Сараевском районе — 65,
  • Сасовском — 54,
  • Александро-Невском районе — 53,
  • Старожиловском — 51,
  • Пронском — 50,
  • Шацком — 50,
  • Кораблине — 49,
  • Старожилове — 46,
  • Сапожке и Спасске-Рязанском — по 45,
  • Сараях — 42,
  • Захаровском районе — 41,
  • Пронске и Шацке — по 40,
  • Ряжском районе — 39,
  • Милославском — 38,
  • Чучкове — 35,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Чучковском — 32,
  • Милославском и Спас-Клепиках — по 31,
  • Захарове и Ухолове — по 29.
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ермиши и Путятине — по 20,
  • Кадоме — 18,
  • Путятинском районе — 18,
  • Сапожковском — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 9,
  • Пителине — 6.