Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека.

Во вторник, 29 сентября, операштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека в