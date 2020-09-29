Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека.
Во вторник, 29 сентября, операштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8176 человека в
- Рязани 4255 случаев,
- Рязанском районе — 380,
- Ряжске — 234,
- Рыбном — 210,
- Касимове — 203,
- Скопине — 200,
- Сасове — 188,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 149,
- Рыбновском — 145,
- Скопинском — 141,
- Касимовском районе — 130,
- Клепиковском — 129,
- Михайловском — 123,
- Спасском районе — 121,
- Шилове — 94,
- Михайлове — 85,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 65,
- Сасовском — 54,
- Александро-Невском районе — 53,
- Старожиловском — 51,
- Пронском — 50,
- Шацком — 50,
- Кораблине — 49,
- Старожилове — 46,
- Сапожке и Спасске-Рязанском — по 45,
- Сараях — 42,
- Захаровском районе — 41,
- Пронске и Шацке — по 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Чучковском — 32,
- Милославском и Спас-Клепиках — по 31,
- Захарове и Ухолове — по 29.
- Ермишинском районе — 25,
- Ермиши и Путятине — по 20,
- Кадоме — 18,
- Путятинском районе — 18,
- Сапожковском — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 9,
- Пителине — 6.