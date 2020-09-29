В России введут новые штрафы для водителей

Постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года.

В России введут новые штрафы для водителей. Поправки к ПДД разработало МВД. Об этом пишет РИА Новости.

Водителей начнут наказывать за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.

Кроме того, нарушениями будут считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Водителей за нарушения начнут штрафовать по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.