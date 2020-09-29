В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших от коронавируса

За сутки в стране скончались 160 пациентов с COVID-19.

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших от коронавируса за последние сутки. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Татьяны Руженцовой, это связано с увеличением заболеваемости COVID-19 две недели назад, передает РИА Новости.

Руженцова также отметила влияние других инфекционных заболеваний, появляющихся с наступлением осени.

Напомним, за сутки в стране скончались 160 пациентов с COVID-19. Днем ранее зарегистрировали 61 смертельный случай.