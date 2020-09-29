Видео: употребившего наркотики рязанца задержали на посту ДПС

Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

В Волгоградской области на посту ДПС задержали рязанца, который употребил наркотики, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Микроавтобус Mercedes-Benz остановили для проверки. Служебная собака нашла у 42-летнего рязанца сверток с марихуаной. В момент задержания мужчина находился в наркотическом опьянении. Он сознался в содеянном, пояснив, что наркотик хранил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.