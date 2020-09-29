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Ситуацию со свалками в России признали неблагополучной
Наиболее сложная обстановка сложилась в Магаданской области, Бурятии, Забайкальском крае.

В Счетной палате России подготовили бюллетень, в котором содержатся сведения о проводимой в стране мусорной реформе, пишет «Интерфакс».

В документе указывается на то, что в некоторых регионах сложилась критическая ситуация: официальные места на свалках для захоронения мусора там закончились еще в 2019 году. Наиболее сложная обстановка сложилась в Магаданской области, Бурятии, Забайкальском крае, на Сахалине и в Еврейской автономной области.

Аудиторы отмечают, что в прошлом году на территории страны образовалось 65 млн тонн твердых коммунальных отходов (450 кг на человека). При этом в отличие от мировой практики в Российской Федерации 90% мусора отправляется на полигоны для захоронения.