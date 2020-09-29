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Рязанского бизнесмена оштрафуют за хранение автомата Калашникова с черепом
Перекрашенное в песочный цвет оружие модернизировали: его дополнили двумя упорами-«ножками».

Рязанского бизнесмена оштрафуют за незаконное хранение автомата Калашникова с черепом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что перекрашенное в песочный цвет оружие модернизировали: его дополнили двумя упорами-«ножками».

У 43-летнего мужчины, кроме автомата, нашли 177 патронов калибра 5,45 миллиметра военного образца. Отмечается, что у рязанца есть два зарегистрированных карабина «Сайга» и патроны к ним, но они хранились отдельно от автомата.

«По предварительной информации, модернизацию и украшение автоматического оружия произвел злоумышленник», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Советский районный суд назначил рязанцу штраф в размере 20 тысяч рублей.