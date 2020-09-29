\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
16°
Срд, 30
18°
Чтв, 01
18°
ЦБ USD 79.68 1.01 30/09
ЦБ EUR 93.02 1.54 30/09
Нал. USD 78.65 / 80.7 17:37
Нал. EUR 92.4 / 92.8 17:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
Вчера 12:03
4 396
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
Вчера 11:11
5 087
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
12 762
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
18 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанская область получила деньги на строительство школы в Сасове
Строительство школы №1 в Сасове начнут в этом году.

Строительство школы №1 в Сасове начнут в этом году. Из федерального бюджета на это выделили 66 миллионов 517 тысяч рублей, сообщил сайт рязанского правительства во вторник, 29 сентября.

Комиссия Федерального Собрания перераспределила деньги с 2022—2023 годов на 2020-2021 года. Губернатор Николай Любимов отметил, что большую поддержку региону в «решении серьезной и острой проблемы строительства новой школы в Сасове» оказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Любимов призвал чиновников активизировать работу.

«Надо спланировать наши действия с тем, чтобы начать строительство школы уже в этом году и постараться возвести ее в максимально короткие сроки», — сказал глава региона.

Он поручил руководству регионального минстроя и администрации Сасова «провести необходимые мероприятия для активизации и корректировки под новые сроки начатой в этом направлении работы».

Известно, что на строительство школы в 2021 году выделят более 285 миллионов рублей.

Напомним, новую школу в Сасове построят на месте старой. Из-за аварийного состояния здания детей перевели в другое помещение.

Новая школа на 500 мест будет с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком.