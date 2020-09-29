Рязанская область получила деньги на строительство школы в Сасове

Строительство школы №1 в Сасове начнут в этом году.

Строительство школы №1 в Сасове начнут в этом году. Из федерального бюджета на это выделили 66 миллионов 517 тысяч рублей, сообщил сайт рязанского правительства во вторник, 29 сентября.

Комиссия Федерального Собрания перераспределила деньги с 2022—2023 годов на 2020-2021 года. Губернатор Николай Любимов отметил, что большую поддержку региону в «решении серьезной и острой проблемы строительства новой школы в Сасове» оказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Любимов призвал чиновников активизировать работу.

«Надо спланировать наши действия с тем, чтобы начать строительство школы уже в этом году и постараться возвести ее в максимально короткие сроки», — сказал глава региона.

Он поручил руководству регионального минстроя и администрации Сасова «провести необходимые мероприятия для активизации и корректировки под новые сроки начатой в этом направлении работы».

Известно, что на строительство школы в 2021 году выделят более 285 миллионов рублей.

Напомним, новую школу в Сасове построят на месте старой. Из-за аварийного состояния здания детей перевели в другое помещение.

Новая школа на 500 мест будет с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком.